„A wilde G’schicht“ – Ein Gespräch mit Extremkletterer Hansjörg Auer

Artikel-Info

Bild: Netzathleten

Veröffentlicht:

22 August 2010



Der Tiroler Hansjörg Auer ist 26 Kletterer aus Leidenschaft. Von klein auf war er am Fels und hat zahlreiche Touren auf der ganzen Welt geklettert.Seine wohl spektakulärste Begehung war „Der Weg durch den Fisch“, kurz Fisch genannt. Diese Tour an der Marmolata Südwand in den Dolomiten erstreckt sich über 37 Seillängen, hat also etwa 1,220 (Kletter-)Kilometer. Der Schwierigkeitsgrad ist mit 9- angegeben. Doch das reichte Auer nicht.

Das spektakulärste an seiner Begehung im Jahr 2007 war, dass Auer die Tour Free-Solo, also ohne Sicherungsseil kletterte. In 2 Stunden und 55 Minuten hatte er es geschafft. Seine Ausrüstung bestand aus Kletterschuhen, einem Beutel mit Magnesium und natürlich Physis und Psyche eines Extremkletterers. Was ihn dazu bewegt hat, ein derartiges Spiel um Leben und Tod einzugehen, verrät er im Interview:

Hier geht’s zum Originalartikel auf netzathleten.de